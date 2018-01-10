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Muğla'da beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsünün feci sonu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, kavşakta beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü Orhan Keskin (26), yaşamını yitirdi.

Muğla'da beton mikserine çarpan motosiklet sürücüsünün feci sonu
Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalışan evli ve 1 çocuk babası Orhan Keskin, dün saat 20.00 sıralarında 48 UG 668 plakalı motosikletiyle Köyceğiz’den kırsal Karabörtlen Mahallesi’ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Muğla-Fethiye Karayolu Balcılar Kavşağı’na geldiğinde kaskı takılı olan Keskin, anayola çıkan Mesut Durmuş yönetimindeki 48 K 0952 plakalı beton mikserine çarptı. Keskin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Keskin’in cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin şoförü Durmuş’u gözaltına aldı.

Orhan Keskin’in otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazesi, bugün öğlende Karabörtlen Mahallesi’ne getirillip, kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

DHA


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