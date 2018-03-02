Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor



ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLEREK SÜRÜYOR

Yardım isteyen tekne saatlerdir aranıyor

Gizem Yetil

Muğla Fethiye Limanı'ndan denize açılanveisimli teknelerinin 1 Mart'ta su aldıkları yönünde yardım istenmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.Çalışmalar, 1 uçak, 1 helikopter, 3 sahil güvenlik botu, AFAD ve UMKE ekipleriyle devam ediyor.Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının genişletilerek sürdüğünü belirtti. Teknenin Fethiye ilçesinden denize açıldığını anlatan Erdoğan, "Arama çalışmalarında tekneye ve içindekilere dair bir emareye ulaşılamadı. Karaburun ve Kurtboğazı arasında kalan bölgede arama tarama çalışmaları genişletildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda kamera kayıtlarına göre teknede oldukları değerlendirilen vatandaşlarımızın aileleri de bilgilendirildi. Şu ana kadar 100 mil kayalık alan tarandı." diye konuştu.