Muğla'da kaybolan tekneyi arama çalışmaları sürüyor

Muğla Fethiye Limanı'ndan denize açılan İsmail Murat Edirnecik
ve Atilla Dündar
, "Aquabellatrix"
isimli teknelerinin 1 Mart'ta su aldıkları yönünde yardım istenmesi üzerine başlatılan çalışmalar sürüyor.
Çalışmalar, 1 uçak, 1 helikopter, 3 sahil güvenlik botu, AFAD ve UMKE ekipleriyle devam ediyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLEREK SÜRÜYOR
Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının genişletilerek sürdüğünü belirtti. Teknenin Fethiye ilçesinden denize açıldığını anlatan Erdoğan, "Arama çalışmalarında tekneye ve içindekilere dair bir emareye ulaşılamadı. Karaburun ve Kurtboğazı arasında kalan bölgede arama tarama çalışmaları genişletildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı zamanda kamera kayıtlarına göre teknede oldukları değerlendirilen vatandaşlarımızın aileleri de bilgilendirildi. Şu ana kadar 100 mil kayalık alan tarandı." diye konuştu.
Yardım isteyen tekne saatlerdir aranıyor
Gizem Yetil