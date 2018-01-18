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Muğla’da korkutan deprem

Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Balcılar Mahallesinde bu gece saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oldu

Muğla’da korkutan deprem
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü’nün verilerine göre yerin 5 kilometre derinliğinde saat 01.06’da 3,6 şiddetinde deprem oluştu.

CAN VE MAL KAYBI YOK


Balcılar Mahallesi geçtiğimiz aylarda arka arkaya yaşanan deprem sonrası mahallenin özellikle yukarı bölümünde kalan evler boşaltılmış ve vatandaşlar için AFAD tarafından konteynırlar kurulmuştu.

Bölgeden alınan ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi. 

Bekir Tosun MUĞLA (İHA)


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