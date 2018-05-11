Muğla'da yolcu otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 9 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolcu otobüsünün kırmızı ışıkta bekleyen çöp kamyonuna çarpması sonucu 9 kişi yaralandı

Muğla'da yolcu otobüsü ile çöp kamyonu çarpıştı: 9 yaralı
Tamer İçinak (39) idaresindeki yolcu otobüsü, 23 Nisan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Milas Belediyesine ait Ali Özyılmaz'ın (39) kullandığı 35 EA 673 plakalı çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Kazada, sürücü İçinak ile yolculardan Elif Altın, Erdal Ertaş, Hülya Batanoğlu, Haldun Bozkurt, Hilal Fatma Aydın, Hüseyin Yağcı, Halim Gazi Savaş ve Mustafa Gökpınar yaralandı.

Ambulanslarla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


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