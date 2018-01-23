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Muğla'nın 2 HDP Eşbaşkanı 'Zeytin Dalı' paylaşımı nedeniyle tutuklandı

Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı" harekatı hakkındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle Bodrum'da gözaltına alınanlar arasındaki HDP Muğla İl Eşbaşkanları tutuklandı.

Muğla'nın 2 HDP Eşbaşkanı 'Zeytin Dalı' paylaşımı nedeniyle tutuklandı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki 6 zanlıdan, HDP Muğla İl Eşbaşkanı F.A. ile M.P, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ederek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltındaki diğer 4 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Zanlıların adliye çıkışı sırasında çok sayıda polis ekibinin adliye bahçesinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytin Dalı Harekat'na yönelik sosyal medyadan gerçek dışı paylaşımlar ve terör örgütlerinin propagandasını yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 22 Ocak'ta Bodrum, Köyceğiz, Datça ve Ortaca ilçelerinde 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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