Muğla'da köpeğe işkence
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, seyir halindeki aracın arkasına bağlanan ve sürüklenen köpek videosu sosyal medyada yer alınca büyük tepki çekti. Köpeğe işkence eden cani gözaltına alındı
Sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında seyir halinde giden bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde köpeğin aracın arkasında sürüklenme görüntüleri yer aldı.
BÜYÜK TEPKİ ALDI
Cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada çeken kişi tarafından paylaşılması üzerine görüntüler büyük tepki aldı.
GEÇEN YIL KÖYCEĞİZ'DE YAŞANMIŞTI
Görüntüleri izleyenler arasında yer alan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, aracın plakasının belli olduğunu belirterek araç sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.
CANİ GÖZALTINA ALINDI
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.
Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D’nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.
MUĞLA (İHA)
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