Sürücüsü tespit edilemeyen 48 F 3848 plakalı otomobilin arkasında seyir halinde giden bir sürücü tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde köpeğin aracın arkasında sürüklenme görüntüleri yer aldı.

BÜYÜK TEPKİ ALDI

Cep telefonu ile çekilen görüntülerin sosyal medyada çeken kişi tarafından paylaşılması üzerine görüntüler büyük tepki aldı.

GEÇEN YIL KÖYCEĞİZ'DE YAŞANMIŞTI

Görüntüleri izleyenler arasında yer alan Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen, aracın plakasının belli olduğunu belirterek araç sürücüsü hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti. Dağdelen, “Buna benzer bir olay geçen yıl Köyceğiz ilçesinde gerçekleşti. Bu gibi vahşi davranışlar cezasız kaldıkça buna benzer örnekler her zaman karşımıza çıkıyor. Hayvanlara insanca davranmayanların ceza alması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

CANİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, köpeğini otomobilin arkasına iple bağlayıp sürükleyen kişi gözaltına alındı.

Seydikemer Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan olaydaki kişinin kimliğinin tespit edildiği belirtildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla R.D’nin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, "Şüpheli Bekçiler Mahallesi’nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğüne teslim edildi." ifadelerine yer verildi.





MUĞLA (İHA)

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