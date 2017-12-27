Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yollar ayrıldı

Erdinç Şahin

, takımın menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, "Yedek kalecilerimizden, defans oyuncularıorta sahadanveile yollarımızı ayırdık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Yapacağımız takviyeler ile ikinci devrede bambaşka bir Muğlaspor izlettireceğiz" açıklamasını yaptı.Yeşil-beyazlı ekip ara transferde ilk imzayıe attırmıştı.