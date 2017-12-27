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Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 21 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yolların ayrıldığı açıklandı. 

Muğlaspor'da 9 futbolcu ile yollar ayrıldı
Muğlaspor Başkanı Haluk Beyimoğlu, takımın menfaatlerini ön planda tuttuklarını belirterek, "Yedek kalecilerimizden Türker Dırdıroğlu, defans oyuncuları Erhan Gözetlik, Mithat Doğramacı, Mehmet Altındağ, Caner Turp, orta sahadan Haluk Ulaşoğlu, Fatih Bolat, Enes Erdal İç ve Ender Acar ile yollarımızı ayırdık. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Yapacağımız takviyeler ile ikinci devrede bambaşka bir Muğlaspor izlettireceğiz" açıklamasını yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip ara transferde ilk imzayı Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan Engin Güngör'e attırmıştı.

 
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