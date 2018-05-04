Muhalefetin dörtlü ittifak protokolü bugün YSK'ya sunulacak

DEMOKRAT PARTİ AYRINTISI

Muhalefette ittifak adımı

Mehmet Nuri Turan

Muhalefetteki 4 parti ittifak yapma kararı almıştı. İttifakta; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti yer alıyor.İttifakta CHP, İYİ Parti ve SP kendi kurumsal kimlik ve listeleriyle yer alacak. DP’nin bu ittifakta hangi formülde yer alacağı ise dört partiden yetkililerin oluşturduğu ortak çalışma grubunun son toplantısında karara bağlanacağı belirtiliyor. Kulislere göre DP’den bazı isimlere İYİ Parti listesinden, SP’den bazı isimlere de İYİ Parti ve CHP listesinden yer verilebileceği konuşuluyor.