Muhalifler rejime ait savaş uçağını böyle düşürdü

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Suriye’nin Hama kentinden muhaliflerin Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Uçağın düşürülmesi anbean görüntülendi
İran'da devrim gibi karar
Trump Kuzey Kore konusunda Çin'i uyardı
Kenya'da nargile yasaklandı
Fransa ile Belçika arasında 'savaş uçağı' gerilimi
İngiliz psikopostan Trump destekçisi dini liderlere eleştiri
Vietnamlı havayolu şirketinden bikini takvimi
Altı yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu
ABD'li basketbol oyuncuları battaniye çalma suçlamasıyla uçaktan atıldı
ABD'den Nijerya'ya 12 savaş uçağı
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi
THY uçağı hasta yolcu için Kanada’ya inmek zorunda kaldı
ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor
2018’de İkizler burcunu neler bekliyor? (İkizler burcu 2018 ilk çeyreği)
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye