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Muhalifler rejime ait savaş uçağını böyle düşürdü

Suriye’nin Hama kentinden muhaliflerin Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdüğü bildirildi. Uçağın düşürülmesi anbean görüntülendi

27 Aralık 2017, Çarşamba 00:19
Muhalifler rejime ait savaş uçağını böyle düşürdü
Suriye’deki muhalifler, Hama’nın doğusunda Esad rejimine ait bir savaş uçağını düşürdü.

Uçaktan atlayan pilotun hayatını kaybettiği ve pilotun cesedine ulaşma çalışmalarını sürdüğü öğrenildi. Uçağın düşürülmesi anbean görüntülendi.

(İHA)

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