‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu

Kronen Zeitung
gazetesinin Viyana Belediyesi'
nin 23. İstatistik Departmanı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, "2017'de doğan çocuklara en yaygın olarak verilen isimlerin Alexander ve Maximilian olduğu, Müslümanlara özgü Muhammed adınınsa üçüncü sırada yer aldığı resmen doğrulandı" ifadelerine yer verildi.
Muhammed
adının tüm yazılış şekillerinin dikkate alındığı belirtilen haberde, geçtiğimiz yıl Viyana
'da 175 Aleksandr
, 161 Maksimilian
ve 159 Muhammed
adını taşıyan bebeğin dünyaya geldiği kaydedildi. David
(143) ve Filip
(137) isimleriyse sırasıyla dördüncü ve beşinci en popüler isimler oldu.
Haberde, kız çocuklarına verilen en yaygın kullanılan adların ise Sophia
(183) ve Sara
(173) ve Anna
(142) olduğu ifade edildi.
Nazlı Erdol