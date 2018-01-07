‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu

Nazlı Erdol

gazetesininnin 23. İstatistik Departmanı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, "2017'de doğan çocuklara en yaygın olarak verilen isimlerin Alexander ve Maximilian olduğu, Müslümanlara özgü Muhammed adınınsa üçüncü sırada yer aldığı resmen doğrulandı" ifadelerine yer verildi.adının tüm yazılış şekillerinin dikkate alındığı belirtilen haberde, geçtiğimiz yıl'da 175, 161ve 159adını taşıyan bebeğin dünyaya geldiği kaydedildi.(143) ve(137) isimleriyse sırasıyla dördüncü ve beşinci en popüler isimler oldu.Haberde, kız çocuklarına verilen en yaygın kullanılan adların ise(183) ve(173) ve(142) olduğu ifade edildi.