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‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu

Muhammed adının, Avusturya’nın başkenti Viyana’da geçen yıl doğan çocuklara verilen en popüler isimlerin arasında üçüncü sırada olduğu bildirildi

‘Muhammed’ Avusturya’da en popüler üçüncü isim oldu
Kronen Zeitung gazetesinin Viyana Belediyesi'nin 23. İstatistik Departmanı'nın verilerine dayandırdığı haberinde, "2017'de doğan çocuklara en yaygın olarak verilen isimlerin Alexander ve Maximilian olduğu, Müslümanlara özgü Muhammed adınınsa üçüncü sırada yer aldığı resmen doğrulandı" ifadelerine yer verildi.

Muhammed adının tüm yazılış şekillerinin dikkate alındığı belirtilen haberde, geçtiğimiz yıl Viyana'da 175 Aleksandr, 161 Maksimilian ve 159 Muhammed adını taşıyan bebeğin dünyaya geldiği kaydedildi. David (143) ve Filip (137) isimleriyse sırasıyla dördüncü ve beşinci en popüler isimler oldu.

Haberde, kız çocuklarına verilen en yaygın kullanılan adların ise Sophia (183) ve Sara (173) ve Anna (142) olduğu ifade edildi.


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