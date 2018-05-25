'Muhammed Salah, final maçında oruç tutmayacak'

26 mayıs tarihinde Real Madrid ile Liverpool arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçında Liverpool'un yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın oruç tutmayacağı açıklandı.

'İKİ GÜN ORUÇ TUTMAYACAK'

Liverpool'un fizyoterapisti Ruben Pons, yaptığı açıklamada, Salah'ın final maçı öncesi iki gün oruç tutmaya ara vereceğini söyledi.

Pons, 'Bütün planlamalarımızı yaptık. Bugün ve maç gününde Salah oruç tutmayacak. Bir etkilenme olmayacak' ifadelerine yer verdi.

ORUÇ TUTACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Mısır'da yayın yapan El Masri El Youm gazetesi, Salah'ın oruç tutmaya devam edeceğini yazmıştı.

26 Mayıs'ta Real Madrid ile Liverpool arasında oynananacak Şampiyonlar Ligi final maçı öncesinde Muhammed Salah'ın oruç tutup tutmayacağı dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı.

'ALLAH'IN EMİRLERİNE UYACAĞIM'

Mısırlı yıldızın "Bana tüm bu başarıları nasip eden Allah'ın emirlerine uyacağım. Kesinlikle oruç tutacağım. Buna alışığım. Fiziksel değil zihinsel bir olay" sözleri basına yansırken, Liverpool cephesi ise bu durumu yalanladı.

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