Muhammet Yürükuslu beyin kanaması geçirdi

Atiker Konyaspor ve Anadolu Selçukspor
’da da forma giyen genç futbolcu Muhammet Yürükuslu,
önceki gece beyin kanaması geçirdi.
Sezon başında takım bulamayan ve devre arası transfer sezonunu da boş geçiren Konyalı futbolcu Muhammet,
evinde rahatsızlandı. Muhammet Yürükuslu
’nun kanaması henüz durdurulamadı.
MUHAMMET YOĞUN BAKIMDA
27 yaşındaki oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.
Dün gece hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Muhammet Yürükuslu
'nun yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
1991 doğumlu sol bek, Konyaspor'un transfer yasağı aldığı 2011-2012 sezonunda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Konyaspor'dan sonra alt liglerde çok sayıda takımda forma giyen Muhammet, geçen sezon pilot takım Anadolu Selçukspor
'da oynamıştı.
Erdinç Şahin