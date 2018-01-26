Muhammet Yürükuslu beyin kanaması geçirdi

MUHAMMET YOĞUN BAKIMDA

Erdinç Şahin

’da da forma giyen genç futbolcuönceki gece beyin kanaması geçirdi.Sezon başında takım bulamayan ve devre arası transfer sezonunu da boş geçiren Konyalı futbolcuevinde rahatsızlandı.’nun kanaması henüz durdurulamadı.27 yaşındaki oyuncunun yoğun bakıma alındığı öğrenildi.Dün gece hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan'nun yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.1991 doğumlu sol bek, Konyaspor'un transfer yasağı aldığı 2011-2012 sezonunda takımının vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyordu. Konyaspor'dan sonra alt liglerde çok sayıda takımda forma giyen Muhammet, geçen sezon pilot takım'da oynamıştı.