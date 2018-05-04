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Muharrem İnce, 1. Meclis'in önünde konuştu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hacı Bayramı Veli Cami'nde cuma namazını kıldıktan sonra 1. Meclis'e geldi. Muharrem İnce, buradaki kalabalık gruba hitap etti

Muharrem İnce, 1. Meclis'in önünde konuştu
CHP'de grup kararı ile Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilen Muharrem İnce tarihi Meclis'e geldi. İnce, tarihi Meclis önünde kendisini bekleyen kalabalığa seslendi.


"GECE MİTİNGLERİMİZ OLACAK"


Muharrem İnce konuşmasında, “Bu milleti bir araya getirmeye geldim. Ben geleceğimizi geri almak istiyorum. Ben bu milletin evlatlarına iş bulacağım aş bulacağım. Gençler ve kadınlar sizinle birlikte kazanacağım. 51 günlük seferberlik ilan ediyorum. Gece 01.30’de mitinglerimiz olacak. Uyumak yorulmak yok. Sloganımız mazeret yok marifet var. Benim ustam sayın Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret edeceğim oradan da babamın mezarını ziyaret edeceğim. Yarın Yalova’da ilk mitingi başlatıyorum. Yaşasın Cumhuriyet yaşasın Atatürk. Ver bakalım şuradan İzmir Marşı’nı…" dedi.


Muharrem İnce, Ankara'daki Ahmet Taner Kışlalı spor salonundaki aday tanıtım toplantısının ardından cuma namazını Hacı Bayramı Veli Camisi'nde kıldı.


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