Muharrem İnce Anneler Günü’nü böyle kutladı

Anne-oğlun telefon görüşmesi kamerayla kayda alındı. İnce “Anacım ne yapıyorsun” diye sorarken, annesi ise, “Seni televizyonlardan izliyorum” cevabını verdi. İnce’nin annesi cevap verirken bir ara gözleri de doldu.













Anne Zekiye İnce, “Üşütme. Ondan sonra ne bileyim. Dost var, düşman var, kendine dikkat et” diye de belirtirken, Muharrem İnce ise, “Ülkü bakar bana, Ülkü bakar” diye yanıt verdi.





İnce, annesinin Anneler Günü’nü de kutlarken, “Hadi ellerinden öperim, görüşürüz” dedi.