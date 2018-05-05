Muharrem İnce babasını mezarını ziyaret etti

Dün CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu
'nun törenle cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı Muharrem İnce Yalova'da
babasının mezarını ziyeret etti.
"BU GÜNLERİ GÖRMENİ İSTERDİM BABA"
Bugün Yalova'da ilk mitingiyle 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı seçim çalışmalarına start verecek Muharrem İnce, babasının mezarında dua ettikten sonra "Bu günleri görmeni isterdim baba"
ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
Öte yandan Muharrem İnce
ve ailesi mutlu bir haber aldı. İnce'nin geçen yıl evlenen oğlu Salih Arda İnce ve eşi İdil Göknil Işıklar'ın bebek beklediği öğrenildi.
Muharrem İnce'ye müjdeli haber: Dede oluyor
Erdinç Şahin