Muharrem İnce: Beni en çok etkileyen Hakkari oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu. Dündar'ın 'Yaptığınız mitinglerde sizi en çok etkileyen olay nedir?' sorusuna Muharrem İnce, 'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu.' cevabını verdi

11 Mayıs 2018, Cuma 22:52
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CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra mitinglere başlayan Muharrem İnce, yaptığı geziler sırasında en çok ilgili gördüğü ve etkilendiği ili açıkladı. İnce, memleketi Yalova'da görmediği ilgiyi Hakkari'de gördüğünü söyledi. CHP 2015 Genel Seçimleri'nde Hakkari'den %1.2 oy almıştı.


İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:


'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu. Yalova'da miting yaptık. Orada bana 10 kişi el sallamadı, ben el salladım yüzüne baktım ama bana el sallamadılar. Hakkari’de şehir turu yaptık, bir tek Allah’ın kulu el sallamamazlık yapmadı' ifadelerini kullandı.




 

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