Muharrem İnce: Beni en çok etkileyen Hakkari oldu
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu. Dündar'ın 'Yaptığınız mitinglerde sizi en çok etkileyen olay nedir?' sorusuna Muharrem İnce, 'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu.' cevabını verdi
İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:
'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu. Yalova'da miting yaptık. Orada bana 10 kişi el sallamadı, ben el salladım yüzüne baktım ama bana el sallamadılar. Hakkari’de şehir turu yaptık, bir tek Allah’ın kulu el sallamamazlık yapmadı' ifadelerini kullandı.