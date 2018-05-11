15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Muharrem İnce: Beni en çok etkileyen Hakkari oldu

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Uğur Dündar'ın programına konuk oldu. Dündar'ın 'Yaptığınız mitinglerde sizi en çok etkileyen olay nedir?' sorusuna Muharrem İnce, 'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu.' cevabını verdi

11 Mayıs 2018, Cuma 23:03
Muharrem İnce: Beni en çok etkileyen Hakkari oldu
CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olduktan sonra mitinglere başlayan Muharrem İnce, yaptığı geziler sırasında en çok ilgili gördüğü ve etkilendiği ili açıkladı. İnce, memleketi Yalova'da görmediği ilgiyi Hakkari'de gördüğünü söyledi. CHP 2015 Genel Seçimleri'nde Hakkari'den %1.2 oy almıştı.


İşte Muharrem İnce'nin o açıklamaları:


'Beni en çok etkileyen Hakkari oldu. Yalova'da miting yaptık. Orada bana 10 kişi el sallamadı, ben el salladım yüzüne baktım ama bana el sallamadılar. Hakkari’de şehir turu yaptık, bir tek Allah’ın kulu el sallamamazlık yapmadı' ifadelerini kullandı.




 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Gong Xiaosheng: Askeri müdahale Suriye'yi geleceğe taşımaz

Gong Xiaosheng: Askeri müdahale Suriye'yi geleceğe taşımaz
Karlov soruşturmasında

Karlov soruşturmasında "para trafiği" belirlendi
Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı

Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı
Sağlık Bakanı açıkladı! 18 bin sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 18 bin sağlık personeli alınacak
Muharrem İnce: Dördüncü köprüyü İnce yapar

Muharrem İnce: Dördüncü köprüyü İnce yapar
Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto

Temel Karamollaoğlu'na türbe ziyaretinde şok protesto
Samsun’da oy kullanan Iraklılar kavga etti: 1 yaralı

Samsun’da oy kullanan Iraklılar kavga etti: 1 yaralı
KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

KKTC’de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak

AK Parti'nin seçim kampanyasını Arter ajansı yapmayacak
Bakan Zeybekci: 10 milyon Suriyeli dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız

Bakan Zeybekci: 10 milyon Suriyeli dahi olsa kapılarımızı kapatmayacağız
Özel Harekat polisleri Afrin'den döndü

Özel Harekat polisleri Afrin'den döndü