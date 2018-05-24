Muharrem İnce, boya sandığına oturup ayakkabılarını boyadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni ziyaret etti.

BOYA SANDIĞINA OTURUP AYAKKABI BOYADI

Muharrem İnce daha sonra halkla sohbet etti. Sohbetin ardından Muharrem İnce, boya sandığına oturarak kendi ayakkabılarını boyayıp boyacının derdini dinledi. Muharrem İnce'nin bu hareketi çevredekiler tarafından takdirle karşılandı. Görüntüleri ise CHP'li Ali Şeker Twitter adresinden paylaştı.

İşte o görüntüler:

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI

Muharrem İnce miting için gittiği her bölgede halkla iç içe vakit geçiriyor. Gittiği kentlere göre çapa yapan kadınla çapa yapıyor, bazen boyacıyla boyacılık yapıyor. Bazen de çiftçilerle birlikte traktöre biniyor. Muharrem İnce daha önce de 2015-2016 yıllarında Trabzon ve Van'da boya sandığına oturarak boyacıların ayakkabısını boyamıştı.



