Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı Türk bayrağı rozeti taktı

TBMM Grubu Cumhurbaşkanı
adayını belirledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce
oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Tarih yazacağız" dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi resmen açıkladı.
ROZET DETAYI
Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısı yapıldı.
Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. Muharrem İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum" diye konuştu.
Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı. Bu görüntüler salonda konuşmayı dinleyen partililier tarafından ayakta alkışlandı
Erdinç Şahin