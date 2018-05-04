Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı Türk bayrağı rozeti taktı

ROZET DETAYI

Erdinç Şahin

adayını belirledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayıoldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Tarih yazacağız" dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi resmen açıkladı.Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısı yapıldı.Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. Muharrem İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum" diye konuştu.Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı. Bu görüntüler salonda konuşmayı dinleyen partililier tarafından ayakta alkışlandı