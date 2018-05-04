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Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı Türk bayrağı rozeti taktı

24 Haziran'da yapılacak erken seçimde, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak sorusu günlerdir yanıt bekliyordu. Bugün CHP, cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu duyurdu. Muharrem İnce kürsüdeyken, CHP rozetini çıkarıp Kemal Kılıçdaroğlu'na emanet etti.
 

Muharrem İnce CHP rozetini çıkardı Türk bayrağı rozeti taktı
TBMM Grubu Cumhurbaşkanı adayını belirledi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce oldu. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise ilk açıklamasında "Tarih yazacağız" dedi. Daha sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi resmen açıkladı.
 

ROZET DETAYI 


Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki aday tanıtım toplantısı yapıldı. 



Kürsüye çıkan Muharrem İnce, "Tarafsız olacağım, size emanet ediyorum diyerek parti rozetini çıkarttı. Muharrem İnce, "24 Haziran'da Allah'ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı olacağım. Sadece CHP'lilerin değil, 80 milyonun, herkesin, AK Partililerin, HDP'lilerin, MHP'lilerin, Saadet Partililerin, herkesin cumhurbaşkanı olacağım. Tarafsız bir Cumhurbaşkanı olmak için rozetimi size emanet ediyorum" diye konuştu. 

Ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin yakasına Türk bayrağı rozeti taktı. Bu görüntüler salonda konuşmayı dinleyen partililier tarafından ayakta alkışlandı


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