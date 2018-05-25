Muharrem İnce: Çocuk sayısına karışmam

Muharrem İnce dün akşam CNN TÜRK’te Başak Şengül moderatörlüğünde yayınlanan ‘Seçime Doğru’ programına katıldı. İnce, Hande Fırat, Murat Çelik ve POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

‘ARİFE GÜNÜ KÖYDEYİM’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim çalışmalarıyla ilgili “16 yıldır vekilim. Türkiye’yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum. 30’a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. ‘81’i tamamlayın’ dedim arkadaşlara. Ama arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim” dedi.

‘KİM BU ÜST AKIl?’

İnce ekonomi gündemiyle ilgili ise şunları anlattı: Üst akıl bozuyor diyorlar. Kim bu üst akıl? Sayın Erdoğan’a sesleniyorum; birileri ülkeye zarar vermek istiyorsa gel beraber karşı duralım. Erdoğan’a sesleniyorum. Türkiye’nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış.

‘ALACAĞI OLAN NİYE TÜRKİYE’Yİ BATIRSIN?’

Yabancının Türkiye’den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye’yi batırmak ister mi? Niye istesin. Yabancı önce alacağını almak ister. sayın Erdoğan, kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara. Türkiye’nin 450 milyar dolar dış borcu var. Yabancılar önce borcunu tahsil etmek ister. Neden ülkenin batmasını istesin? Burada bir mantık hatası var. ‘

’’DÜZELTECEĞİM’ DİYEMEZ, ÖZÜR DİLER”

Evet, Erdoğan seçim vaatlerini açıkladı. 16 yıl sonra ‘Ben ekonomiyi düzelteceğim’ diyor. Diyemez, deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. ‘Ben ekonomiyi düzelteceğim’ demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

‘GÜNEY KORE’Yİ ÖRNEK ALMALIYIZ’

Türkiye’nin Güney Kore’yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye’nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore’nin bir de Türkiye’nin 1980’den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın. Polisiye tedbirlerle ekonomi olmaz. Önce demokrasiyi düzeltmeniz lazım. ‘Sabit kur’ gibi lafları yok edeceğiz.

‘MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK’

Seçimi kazanırsam, 1 hafta içerisinde Merkez Bankası’nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı, CHP Genel Merkezi’ne çağrılmayacak. Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız. Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız.

‘KANAL İSTANBUL PROJESİ’Nİ DURDURACAĞIZ’

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye, bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı, fabrika açmadığı için şimdi alamayacak. Şirketler bir bir iflas ederken, biz (Kanal İstanbul) orada hafriyat mı kazacağız? 1200 civarında yabancı şirket kapanmış. Türkiye batıyor. Memleket bu haldeyken Kanal İstanbul’un ne getirisi olacak. Tabi ki; durduracağım. Ne işimiz olur? Yatırım gelmesi için Türkiye’nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Fransız, İngiliz ‘Türkiye hukuk devletidir’ diyebilmeli.

‘3600’Ü BİZ ÖNERDİK, AKP REDDETTİ’

2017’de CHP’nin ‘Ek göstergeleri 3600’a çıkaralım’ önergesi Meclis’te AKP’nin oylarıyla reddetmiş. Şimdi bir ‘ince’ korkudan, İnce ‘Size 3600’ü vereceğiz’ deyince, senin aklın başına gelmiş. Şimdi çıkmışsın ‘3600 vereceğiz’ diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim ben bu millete.

‘SAYIN ERDOĞAN PARK YAPMAZ’

İstanbul’daki Atatürk Havalimanı’nı, park yapacağını söylüyor. Bunu keyifle desteklerim. Ama zaten o, oraya rezidans kondurmadan, oraya TOKİ’yi doldurmadan ‘Millet Parkı’nı yapmaz. Evet küçük bir bölümünü bahçe yapar, gerisini betona boğar. Geçmiş örneklere bakınca anlıyoruz zaten.

‘SARAY’DA DEĞİL EVİMDE OTURURUM’

Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Vatandaş değil devlet kemer sıkacak. Saray’dan başlayacağım. Evimde otururum. Çankaya Köşkü’nü de devlet işleri için kullanırım. Kalan para ile ARGE çalışmalarında bulunuruz. Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı 359 milyon lira harcadı. Kaynak soruyorsunuz. Kaynak mı yok? Saray yapmazsınız 2 milyar’a 100 bin konut yaparsınız. Suriye’de barış ortamını sağlarsınız, ülkelerine davul zurna ile yollarsınız. Onlara harcadığınız 40 milyar dolar da size kalır.

BÜYÜKELÇİLERE TAVSİYE

Avrupa Birliği büyükelçilerine, “Biz nasıl ki; AB karşıtlarına teslim olmuyorsak, sizde Türk ve Müslüman düşmanlarına teslim olmayın” dedim.

‘KİNDAR NESİL OLMAZ’

İtalyan elbiseleri 3500 euro. Türkiye’de dikilenleri var. Fason çalışıyoruz. Marka yok, tasarım yok. Kindar nesil değil, özgür nesil marka yaratır. Benim karikatürümü çizen gençlik istiyorum ben. Beni eleştirebilir, ‘ti’ye alabilirler. Ama yandaşlık yapmasınlar. Ben bağırıp çağıran bir cumhurbaşkanı olmayacağım.

‘EKİBİM HAZIR’

Ekibim belli, 2014’ten bu yana çalışıyorum. Mülakat varsa liyakat yoktur. En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Bağımsız yargı 3 ayda sağlanır.

‘BİR KHK İLE YAPABİLİR’

Seçim beyannamesinde Erdoğan diyor ki; “Cemevlerine yasal statü vereceğim.” Peki 16 yıldır niye yapmadın? Şimdiye kadar aklın neredeydi? Biz bunun önergesini verdik, AKP oylarıyla reddedildi. Bunun için seçimi beklemesine gerek yok. Bir Kanun Hükmünde Kararname ile bunu yapabilir. Bir gecede yapabilir. Hadi yapsın. Alevileri böyle mi kandıracağını sanıyor. Hadi hemen yapsın. Ben gelir gelmez hemen yapacağım.

‘ÇOCUK MAMASININ KDV’SİNE KARIŞIRIM’

Cumhurbaşkanı olunca milletin çocuk sayısına karışmam. Ama bezine, mamasına, sütüne karışırım. Çocuk bezinde KDV yüzde 18, çocuk mamasında KDV yüzde 18, çocuk sütünde KDV yüzde 8. Ben bunu indireceğim. Musluktan akan sudan 5 vergi alınıyor. Elmas, pırlanta, yatta ÖTV yok.

‘ÜLKENİN SAHİBİYİZ’

Bu ülkenin sanayisi, merası, denizleri atıl duruma getirildi. Bunları verimli şekilde kullanmak için gerekeni yapacağız. Biz bu ülkenin nöbetçisi değiliz sahibiyiz.

‘4+4+4 İPTAL EDİLECEK’

4+4+4 devam etmeyecek. Her gelen bakan değişiklik yapıyor. 24 Haziran’daki sınav, erken seçim kararı aldıkları için ertelendi. Hangisi daha önemliydi? Bence sınav önemli. Seçimin 1 hafta geç olması ülkenin kaderini değiştirmez ama sınav çocukların geleceğini değiştirir. Benim önceliğim çocuklar. Ben ezber bozmak istiyorum. Barış ve huzur istiyorum. Bizi hapsettikleri yüzde 25’ten çıkmak istiyorum.

FETÖ OKULLARINA 114 TRİLYON VERİLDİ

İnce “FETÖ ile AKP aynı bedende iki ruh gibiydiler 2013’e kadar. 15 Aralık’tan sonra 2015-2016 eğitim öğretim yılında FETÖ’cü okullara 114 trilyon para harcadı bu iktidar, biliyor muydunuz? Bu bilgi Milli Eğitim Bakanlığı’na ait. FETÖ’cü okullara çocuğunu gönderen memuru işten attın. Peki Sayın Erdoğan, bu parayı FETÖ’cü okullara veren Bakan’ı ne yapacağız? dedi.

ERDOĞAN GÜLEN'İ ZİYARET ETTİ İDDİASI

İnce programda şu iddiada bulundu: Sayın Erdoğan 2001’de partiyi kurmadan önce Fettullah Gülen’i ziyaret ettin mi? İcazet almaya gittin mi? Ben diyorum ki, gittin. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bunu ispatlayacağım. Sorum çok net.