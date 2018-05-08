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Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'gariban' cevabı

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "gariban" sözüne DİSK ziyareti sırasında yanıt verdi: Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir.
 

08 Mayıs 2018, Salı 14:12
Muharrem İnce'den Erdoğan'a 'gariban' cevabı
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim kampanyasında CHP'nin başındaki zata mı yoksa öne sürdüğü garibana mı bakacağız? Onu bilemiyoruz. Ortada bir aslı bir de kuklası var. Hacivat Karagöz oyunlarındaki gibi. Şimdi biz sopanın ucundaki figürle mi uğraşacağız. Sopayı tutanla mı uğraşacağız? Şaşırdık. Bizi çıldırtacaklarını söyleyerek yola çıkmışlardı." ihadelerini kullanmıştı. Erdoğan'a yanıt Muharrem İnce'den geldi: Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir.


İşte Muharrem İnce'nin DİSK ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği yanıt;

"Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici bir şey olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem

 Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun.

 Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif'in oğluyum."


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