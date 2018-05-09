Muharrem İnce'den 'sınav ücreti' vaadi

'SINAVLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK'

Mehmet Nuri Turan

, CHP tarafındandüzenlenen mitingde sahneye eski bakanlardan Abdüllatif Şener, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le çıktı.Cumhurbaşkanı olması halinde 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 lira burs vereceklerini belirten İnce, ücretliden damga vergisini de kaldıracağını vatetti.İnce, gençlere seslenerek, "25 Haziran sabahı, Türkiye'de yapılacak ister tıpta uzmanlık ister KPSS bütün bu sınavların hiçbirinden ücret alınmayacak." dedi.Meydandaki avukatları soran İnce, avukatlara "Peki bu meydanda kaç avukat var? 30 avukat var. Avukatlar, 50 bin avukat, cübbelerinizi arabanızda bırakın çünkü 24 Haziran akşamı hepinizi YSK'nin önüne cübbelerinizle davet edebilirim. Buna hazır olun, kuşkunuz olmasın." diye seslendi.İnce, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimde destek istedi.AA