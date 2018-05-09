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Muharrem İnce'den 'sınav ücreti' vaadi

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, seçilmesi halinde Türkiye'de yapılacak sınavların hiçbirinden ücret alınmayacağını söyledi

Muharrem İnce'den 'sınav ücreti' vaadi
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP tarafından Edirne İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde sahneye eski bakanlardan Abdüllatif Şener, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'le çıktı.

'SINAVLARDAN ÜCRET ALINMAYACAK'


Cumhurbaşkanı olması halinde 19 Mayıs ve 29 Ekim'de gençlere 500 lira burs vereceklerini belirten İnce, ücretliden damga vergisini de kaldıracağını vatetti.

İnce, gençlere seslenerek, "25 Haziran sabahı, Türkiye'de yapılacak ister tıpta uzmanlık ister KPSS bütün bu sınavların hiçbirinden ücret alınmayacak." dedi.

Meydandaki avukatları soran İnce, avukatlara "Peki bu meydanda kaç avukat var? 30 avukat var. Avukatlar, 50 bin avukat, cübbelerinizi arabanızda bırakın çünkü 24 Haziran akşamı hepinizi YSK'nin önüne cübbelerinizle davet edebilirim. Buna hazır olun, kuşkunuz olmasın." diye seslendi.

İnce, vatandaşlardan 24 Haziran'daki seçimde destek istedi.

AA


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