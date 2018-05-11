Muharrem İnce: Erdoğan 'Ben hapis sıramı savdım' dedi
Muharrem İnce, Demirtaş’ın “Bütün adaylar birer hafta sırayla yatsın, adil olsun” esprisini önceki gün görüştüğü Erdoğan’a aktardığını söyledi. İnce, Erdoğan’ın “Ben hapis sıramı savdım” diye cevap verdiğini söyledi.
"1977'DEKİ ECEVİT'İN KAMPANYASI GİBİ"
“Ben kimseyi mutlu etmek için değil inandığım şeyleri yaparım. Yaptıklarımın doğru olduğuna inanıyorum” diyen İnce, “Erdoğan milletvekili olsun” diye oy verirken de doğruyu yaptığını, Demirtaş’ı ziyaret ederek de doğruyu yaptığını söyledi. Adil bir yarış olması gerektiğine dikkat çeken İnce, “Demokrasi, benim için araç değil. Hatta devletin imkânları olmadan herkes eşit şekilde yararlanmalı. Benim Cumhurbaşkanlığımda Erdoğan da rahat edecek” diye konuştu. Kazanacağına inandığını dile getiren İnce, “Müthiş bir coşku var. Bana partililerin söyledikleri 1977’deki Ecevit’in kampanyası gibi. O ruhu görüyorum” dedi.