CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Artvin’de

İnce’yi burada okul müdürü Muhammet Arslan ve eski öğrencileri karşıladı. Okula girerken gazetecilere açıklama yapan İnce, "1986’nın 18 Kasım’ında ilk kez Borçka’ya geldim, göreve başladım. Bir baba nasıl evlatları arasında ayrım yapmazsa bir cumhurbaşkanı da okulları arasında ayrım yapamaz. Hepsi cumhurbaşkanının evlatlarıdır, cumhurbaşkanının öğrencileridir. Dolayısıyla ben ilk öğretmenliğimi burada yaptım. 1986’da ilk maaşımı buradan aldım.

KAYDININ YER ALDIĞI DEFTERİ İNCELEDİ

2 buçuk yıl görev yaptım" dedi. Kendisini karşılayan eski öğrencileri ile sohbet eden ve okula giren İnce, öğretmenlerin kaydının yer aldığı defteri inceledi. Defterde kendisine ait sayfayı bularak anılarını tazeleyen İnce, sayfanın da bir fotokopisi saklamak üzere aldı. Muharrem İnce ve beraberindekiler okul ziyaretinin hemen ardından mitingin gerçekleşeceği alana geçti. Artvin’in Borçka ilçesinde düzenlenen mitingde konuşma yapan İnce, ‘miting başladı yağmur başladı’ diyerek, "Bereketiyle geldik, bereketiyle. Şimdi hep birlikte ıslanacağız mecburen, çaresi yok. Terk etmeyeceksiniz değil mi? Yağmur altında devam değil mi?" dedi.

DESTEK İSTEDİ

İlk görev yeri olduğu için Türkiye’de planlanan tek ilçe mitinginin Borçka olduğunu dile getiren İnce, Borçkalılardan kendisine destek istedi. İnce, Artvin’den yüzde 70, Borçka’dan ise yüzde 80 oy beklediğini dile getirdi. Türkiye’nin birçok ürünü dışarıdan ithal ettiğini söyleyen İnce, "Size bir yemek tarifi yapayım. Bir yemek tarifi. Hazır mısınız? Şimdi size kuru fasulye-pilav tarifi yapacağım. 2 su bardağı Çin kuru fasulyesi, yanına 2 kaşık Tunus zeytinyağı, bir adet İran soğanı koyacaksınız. Bir kaşık Ukrayna salçası katacaksınız. 3 bardak Amerikan pirincini, Rus doğalgazında ısıtacaksınız. Ayrıca Fransız düdüklü tenceresinde bu yemeği yapacaksınız. Oldu mu size kuru fasulye-pilav. AK Parti’ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Bu kuru fasulyenin içine 300 gram da Sırbistan eti koyacaksınız" ifadelerini kullandı.

ARTVİN (İHA)