Muharrem İnce kimdir? Eşi Ülkü İnce kimdir? Çocukları...

Akın Güler

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkan adayı günlerdir bekleniyordu. Tüm gözler CHP'deydi. Bugün CHP'nin cumhurbaşkan adayı belli oldu. 110 milletvekilinin katıldığı kapalı grup toplantısında oy birliğiyle adayın Muharrem İnce olmasına karar verildi.CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Birazdan genel başkan açıklayacak. 2 dakika daha bekleyin. Genel Başkan konuşsun, istediğinizi sorun. Ben dün size mesajı verdim anlamadınız. Zamanı gelince açıklanır dedim. Orada gel- İnce olarak anlamanız gerekiyordu. Sloganımız her şey güzel olacak." dedi.Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova'nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM'de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM'deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.Evli olan Muharrem İnce'nin eşinin ismi Ülkü İnce'dir. Muharrem İnce ile karısı Ülke İnce'nin evliliklerinden bir çocukları bulunmaktadır. Muharrem İnce'nin tek çocuğu olan oğlunun ismi Salih Arda İnce'dir. İnce ailesi Eylül 2017'de oğulları Salih Arda'nın mürüvvetini gördüler. Salih Arda İnce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar evlendi. Yalova'nın Elmalık Köyü'nde 'Selanik usulü' yapılan köy düğününde Muharrem İnce horon çekip harmandalı oynamıştı.