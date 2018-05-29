Muharrem İnce, koşarak yanlarına gitti Seçim ziyaretleri kapsamında miting yapmak için Balıkesir'e gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi kalabalık CHP'li grup karşıladı. Yaşlı bir çiftin uçaktan inen İnce'ye seslenerek yanına çağırması üzerine İnce, koşarak vatandaşın yanına gidip kısa süreli sohbet etti.