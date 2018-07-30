Muharrem İnce kurultay için kaç imza topladı?

24 Haziran seçimleri muhalefet partileri için yeni bir süreç başlattı. İYİ Parti'de Merak Akşener krizi yaşanırken CHP'de Muharrem İnce partisinin değişime ihtiyacı olduğunu ve olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini belirtti. CHP Lİderi Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya gitmeyince Kılıçdaroğlu'na muhalif isimler noter tastikli imza toplama sürecini başlattı. Muharrem İnce de delegelerden imza istedi.

İMZA SÜRECİ SONA ERİYOR!

CHP’de seçimli olağanüstü kurultay toplanması için başlatılan imza sürecinde bugün saat 17.30'da sona eriyor. İmza sürecinin sona ermesine saatlar kala Muharrem İnce açıklama yaparak ""Bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil derdimiz gelecek" dedi.

MUHARREM İNCE KAÇ İMZA TOPLADI

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün cuma günü, olağanüstü kurultayı toplayacak salt çoğunluğa ulaştıklarını savunarak, “559 delege imzası elimizde, 69’u da postada. Toplam 628 imza topladık” açıklamasını yaptı. “Değişim ve Umut Kurultayı” adı altında olağanüstü kurultay talebiyle imza toplayan CHP’li delegeler, 625 olan salt çoğunluktaki imzaya ulaştıklarını açıklasalar da genel merkez yöneticileri sayının çok daha aşağılarda olduğunu savunuyor. Genel merkeze göre bu sayı 530’lar civarında ve 30-40 kadar delege de imzasını geri çekecek.