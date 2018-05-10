Muharrem İnce mal beyanı (varlığı) neler var? Muharrem İnce kimdir?

Akın Güler

Cumhuriyet Halk Partisi'nden cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, bugün Hakkari'de miting yaptı. Vaatlerini dile getiren Muharrem İnce, ilk önce Erdoğan'a yüklenip daha sonra Kürt sorununa vurgu yaptı. Ardından da basın mebsuplarıyla mal beyanını paylaştı. İşte Muharrem İnce'nin mal beyanı...CHP eski Grup Başkan Vekili Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964 tarihinde Yalova ilinin Elmalık köyünde doğdu. Muharrem İnce’nin annesinin adı Zekiye, babasının adı ise Şerif’dir.Ülkü İnce ile evli olan Salih Arda adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, ilk ve orta öğrenimini Yalova ilinde bitirdi. Üniversite eğitimini ise Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamlayarak mezun oldu.Eskiden CHP Grup Başkan vekilliği görevini icra eden ve şimdilerde TBMM'deki milletvekilliği görevini de yürüten Muharrem İnce, Fizik öğretmeni ve okul müdürü unvanıyla pek çok lisede görevde bulunmasıyla birlikte özel dershanelerde de eğitmenlik görevini sürdürdü.muharrem2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” isimli bir kitap yazan Muharrem İnce, Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halk Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak göreve getirilmiştir. Şu anda da 23. dönemde de milletvekililiği görevini icra etmektedir.Bir süre boyunca Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevini yürüten İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de yer almıştır.24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi seçilen Muharrem İnce, 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. 13 Haz 2011 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi.