CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce manifestosunu açıklıyor. İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

Basın özgür değil. Birbirini dinlemeyen güvenmeyen birlikte yaşama isteğini kaybeden insanların sayısı artıyor. İktidarın kutuplaştırıcı dili artıyor. Barışımızdan her geçen gün bir parça daha koparılıyor.

İmkanı olan yurdumuzu terk etmek istiyor. Yanlış eğitim sonucunda Türkiye uluslararası değerlendirmelerde en alt sıralara düşürüldü. Dış politikada topyekün bozgun dönemi yaşanıyor. Dış politika yalanlarla idare edilmeye çalışılıyor.

Ortadoğu batağına dibine kadar saplandık. Anadolu'nun fakir evlatları vatan mücadelesi veriyor. Ülkemiz 5 milyona yaklaşan göçmen sorunuyla karşı karşıya bırakılmıştır. Türkiye herkesle kavga eden ve yalnızlaşan bir ülke konumuna gelmiştir.

"DEĞERLİ YALNIZLIK DİYE ANLATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Türkiye niteliksiz mültecilerin depolandığı tampon bir ülke rolüne razı oldu. İtibarı sıfırlanmış bir ülke haline dönüştük bunu da değerli yalnızlık diye halka anlatmaya çalışıyorlar. Akıl ve bilimle yollarını ayırmış çarpık zihniyet ufkumuzu karartmaktadır. OHAL olağanlaşmıştır. Kadınlarımızı perde arkasına iten bir toplum dayatılmaya çalışılıyor. İnsanlarımızın huzur içinde yaşama hakkı elinden alınmaktadır.

"KARANLIK BİR YOLA GİRMEK ÜZEREYİZ"

Sözün kısası karanlık bir tablo iç karartıcı ülke ve bunalmış bir millet var. Karanlık bir yola girmek üzereyiz. Ülkeyi yönetenler görülmemiş bir aymazlıkla her şeyi istiyorlar. Doğal çevremizi tahrip etmektedirler. Yeşil alanlar talan edilmiştir. Ardından şehirleri yaşlanmaz hale getirdiklerini itiraf etmektedirler.

"EKONOMİK TABLO TAM BİR FELAKET"

İktidarda kalmak dışında düşündükleri başka bir şey yok. Ekonomik, siyasal iç ya da dış her politika gerçeklikten uzaklaştırıldı. Ekonomik tablo tam bir felakettir. Vicdan ile din arasındaki bağ koparıldı. Bu dönemde hak ve güç arasındaki bağ koparıldı. Haklının başının sürekli eğik olduğu bu ülkede hiç bir şey dik duramaz. Adil olmayan bir hukuk dayatılmaktadır.