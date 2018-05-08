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Muharrem İnce önce Demirtaş'ı ziyaret edecek ardından Hakkari'de miting yapacak

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettikten sonra Hakkari'de seçim mitingi yapacak.

Muharrem İnce önce Demirtaş'ı ziyaret edecek ardından Hakkari'de miting yapacak
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasından yeni başlıklar ortaya çıkmaya devam ediyor. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Çarşamba günü Edirne’ye giderek HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret edecek olan İnce, kentte bir miting de düzenleyecek.

İnce’nin Edirne’den sonraki programı için ilk olarak Diyarbakır planı yapıldı. Ancak 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla bu kente alınan Türkiye Ziraat Kupası final maçı oynanacak. Erdoğan’ın maçı izlemek için Diyarbakır’a gitme ihtimali bulunuyor. Bu ihtimal üzerine programların çakışmaması için Diyarbakır yerine Hakkari’ye gitmeye karar verildi.


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