CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce karayolu ile Afyonkarahisar mitingine giderken Dumlupınar İlçesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin gömüldüğü Şehitlik’i ziyaret etti, kabirlere karanfil bıraktı, Fatiha duası okudu. İnce daha sonra Afyonkarahisar mitingine başladı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Afyonkarahisar'da halka seslendi. İnce önümüzdeki hafta TRT'nin önünden miting yapacağını açıkladı.

İnce şunları söyledi:

Size önce ekonomiyi anlatayım. Erdoğan 2002’de iktidara geldiğinde 50 TL’ye 30 litre benzin alınıyordu. Şimdi küçük bir bidon doluyor.

Meydanlarda 3 çocuk yapın diyor. Sonra zam yaptı 5 çocuk yapın dedi. Allah’ın izniyle ben cumhurbaşkanı olduğumda, çocuk sayısını belirlemek sizin işiniz. Doğum yöntemi sizin işiniz ama ben cumhurbaşkanı olduğumda çocuk bezindeki yüzde 18 olan KDV inecek.

Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayını belirlemek değildir.





Gençleri iyi eğitmemiz lazım. Her sene 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Gençlere yılda iki defa 500'er yüz lira para vereceğiz. Bu parayı Türkiye Cumhuriyeti verecek ben vermeyeceğim. O koltuğa oturduğum zaman hiç birinizi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Üniversiteyi bitirdin iş bulana kadar kredini kesmeyeceğim.

"DEVLET KEMER SIKACAK"

Benim Cumhurbaşkanlığımda devlet kemer sıkacak. 4 milyon Suriyeli var. 40 milyar dolar paramız gitti. 40 milyar dolarla konut yaptırsaydık 2 milyon konut yapardık. Bir de Saray var. 2 milyar dolar harcadı. 100 bin konut yapılırdı. Cumhurbaşkanı olduğumda Saray'da oturmayacağım. Orayı bilim merkezi yapacağım. 14 yıl kirada oturdum. Son 1,5 yılda bir apartman dairesi aldım. Benim evim bana saray gibi geliyor. Daha evime doyamadım. Evimde otururum ne olacak? Meydanlarda bana 'gariban Cumhurbaşkanı adayı' diyor. Ben ondan vekillikte 5 ay kıdemliyim. Hemen hemen aynı maaşı aldık. 16 senede ben gariban kaldım da sen nasıl zengin oldun?