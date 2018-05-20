İşte Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları:

Ekonomiyle ilgili kurumlara liyakatlı adam atamak yerine oralara yandaşları atarsan bu iş olmaz. Yani talimat vererek faizleri indirin dediğinde faiz inmez. Üniversiteleri bölün dediğinde bölüyorlarsa olmaz. Devlet böyle yönetilmez.

"EĞİTİMDE BİR ULUSAL UZLAŞMA SAĞLAYACAĞIZ"

3B ile çözeceğiz. Barıştıracağız, toplumu barıştıracağız. Eğitimi rezil ettiler. Çocuklarımız perişan durumda son 20 senede 10 bakan değişti. 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda eğitim sistemini istediğim gibi yaparım demeyecek. Uzlaşacağız. Barışacağız. Yani bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız, sosyalistlerle tartışacağız, muhafazakarlara diyeceğiz ki sen de gel. Eğitimde bir ulusal uzlaşma sağlayacağız.

"EKONOMİ OLARAK BÜYÜYECEĞİZ"

Büyüyeceğiz. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Mahkemeleri saygın olacak. Camiye gittiğinizde imamın cübbesinde düğme var mı? Hakimin cübbesinde düğme var mı yok gibi de son dönemde çıt çıt yaptılar. O yargının çıtçıtlarını sökeceğiz. Bağımsız, özgür, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Ekonomik kurulların başına yetkin kişiler getireceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ HEP BİRLİKTE ATEŞLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin ne yazık ki varolan potansiyeli atıl bir kenarda bekliyor. Türkiye'nin meraları kenarda bekliyor. Türkiye'nin denizleri atıl bir şekilde bekliyor. Ne balıkçılığımız gelişti, ne de deniz taşımacılığımız. Genç bir nüfusumuz var ama atıl vaziyette. Sanayisi atıl Türkiye'nin. Türkiye'nin sanayisi yüzde 79 kapasite ile çalışıyor. Türkiye'nin turizm potansiyeli atıl. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi atıl. Biz bunu benim cumhurbaşkanlığımda harekete geçireceğiz, ateşleyeceğiz Türkiye'yi hep birlikte.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ AB'YE SOKMAK"

Türkiye'yi kağıt üzerinde bir zenginlik değil gerçek bir zenginliğe kavuşturacağız. Türkiye'nin devlet yönetimi akılsızdır. Türkiye'nın hukuk düzeni, ekonomi politikaları akılsızdır. Türkiye'nin eğitim sistemi akılsızdır. Türkiye'yi akıl ve bilimle yöneteceğiz. Hedefimiz Türkiye'yi AB'ye sokmak.

"OYUN BAŞLAYINCA KURAL DEĞİŞMEYECEK"

Bizim dönemimizde oyun başlayınca kural değişmeyecek. Çocuklar üniversite sınavına girecek sınava 9 ay kala bir değişiklik yaptılar. 8 ay kala bir değişiklik yaptılar. 7 ay kala ve 4 ay kala bir değişiklik yaptılar. İki ay kala da bir değişiklik yaptılar. 24 Haziran'da aslında çocuklar sınava girecekti. Sınava girmek yerine kabine gireceksiniz şimdi. Gençler size sınava 9 ay kala, 4 ay kala, 2 ay kala değişiklik yapmaları laubali olduklarını gösteriyor.

"GENELKURMAY BAŞKANI BENİM MARABAM OLAMAZ"

Ben cumhurbaşkanı olduğumda Genelkurmay Başkanı benim marabam olamaz. Ama Genelkurmay Başkanı beni de yönetemez, ben onu yönetirim. Ama belirli çerçeveler içerisinde. Bu devlet 90 değil 3 bin yıllık bir devlet.