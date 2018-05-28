Muharrem İnce sahneden indirilen kişiyi aradı
Dün İzmir mitinginde sahneye çıkarak Muharrem İnce ile selfie yapmaya çalışan kişi korumaların sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Selfie'nin ardından korumalar tarafından sahneden itilerek uzaklaştırılan vatandaş için Muharrem İnce bir telefon görüşmesi yaptı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin İzmir'de yaptığı konuşma sırasında bir kişi sahneye çıktı.
Sahneye çıkan kişiyle selfie çektiren Muharrem İnce diğer tarafa döndüğü anda korumalar adamı, sert bir tavırla sahneden indirdi.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntü büyük tepki çekmişti.
"ÖZÜR DİLERİM"
Muharrem İnce bugün, sahneden indirilen kişiyi arayıp, "yanımda çalışanlar benim sorumluluğumdadır, onlar adına senden özür diliyorum" dedi. İnce'nin bu hareketi sosyal medyada takdir edildi.