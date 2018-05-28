Muharrem İnce sahneden indirilen kişiyi aradı Dün İzmir mitinginde sahneye çıkarak Muharrem İnce ile selfie yapmaya çalışan kişi korumaların sert müdahalesiyle karşılaşmıştı. Selfie'nin ardından korumalar tarafından sahneden itilerek uzaklaştırılan vatandaş için Muharrem İnce bir telefon görüşmesi yaptı.