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Muharrem İnce salona giderken annesi böyle dua etti

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı olarak açıkladığı Muharrem İnce'nin memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde, büyük sevinç yaşandı. Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce, oğlunun adaylık konuşmasını köyündeki evinde gurur ve heyecanla izledi.

04 Mayıs 2018, Cuma 11:55
Muharrem İnce salona giderken annesi böyle dua etti
Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması, memleketi Yalova'ya bağlı Elmalık köyünde sevinçle karşılandı. Elmalık köyünde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan Muharrem İnce'nin annesi Zekiye İnce ve teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek, heyecan ve gururu bir arada yaşadı.


CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu'nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen anne Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi.

 

"TÜRKİYE'NİN OĞLUDUR" 

Oğlu için dua eden Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" diye konuştu. Oğlunun Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" diye hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, "Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" ifadelerini kullandı.

Çok gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.


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