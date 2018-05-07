Muharrem İnce SP lideri Karamollaoğlu ile görüşecek

Serap Belovacıklı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti.İnce'nin ilk görüşmesi Karamollaoğlu ile olacak. Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli 100 bin imzayı aştığı 135 bin rakamına ulaştığı belirtiliyor.