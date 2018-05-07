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Muharrem İnce SP lideri Karamollaoğlu ile görüşecek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu ile saat 17.30'da görüşecek.

07 Mayıs 2018, Pazartesi 12:22
Muharrem İnce SP lideri Karamollaoğlu ile görüşecek
Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret edecek. Görüşme 17.30'da başlayacak.

Muharrem İnce, Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleştirdiği mitingde bütün cumhurbaşkanı adaylarından randevu isteyeceğini dile getirmişti. 

İnce'nin ilk görüşmesi Karamollaoğlu ile olacak. Karamollaoğlu'nun adaylık için gerekli 100 bin imzayı aştığı 135 bin rakamına ulaştığı belirtiliyor.


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