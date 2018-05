İşte Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları:

Benim hemşehrim 3600 göstergeyi verecekmiş. Soru bir: 16 yıldır neredeydin? Peki bunu CHP vekilleri önerirken kim reddetmiş, AK Parti milletvekilleri reddetmiş.

BENZİN VURGUSU

Bakın 15 yıl önce 50 TL'ye bu büyük bidon kadar mazot alıyordunuz. Şimdi ise bu küçük bidon kadar mazot alıyoruz. Al sana ekonomi...

Çocuğun donundan yüzde 18 vergi alan devletten adam olmaz. Benim görevim çocuk sayısını belirtmek değil benim görevim çocuk bezindeki kdvyi indirmek. Benim işim o. Bebeğin mamasından yüzde 8 vergi alan bir devletten adam olmaz. Çocuğa süt içireceğim yüzde 8 KDV var. Çocuğa verilecek sütten yüzde 8 KDV alan devletten adam olmaz.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Emekliler bayramda biner lira verecekler. Biz ne demiştik birer ikramiye demiştik. Çaldılar ama eksik oldu. Bu böyle olmaz. Biner lirayı verirsin belli bir süre sonra enflasyon o bin lirayı sıfıra düşürür. Emeklilere iki bayramda o anda asgari ücret kaç paraysa onu vermektir.

"BOŞA ÇALIŞIYORUZ"

Biz zeytin satıp zeytinyağı satamıyoruz. Türkiye'de elbise dikiliyor İtalya'da 15 bin liraya satılıyor. Türkiye'de televizyon yapılıyor ama Türkiye bir televizyondan 10 euro kazanıyor. Boşa çalışıyoruz. Neden boşa çalışıyoruz çünkü markamız yok. Gençler, evlatlarım, öğrencilerim; Sizi iyi eğiteceğiz. Siz marka oluşturacaksınız.

GENÇLERE 19 MAYIS VE 29 EKİM'DE 500'ER LİRA BURS

Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu size iki bayramda 500'er lira burs vereceğiz karşılığı olmayacak. Bu parayı size ben değil, CHP de değil, fakire fukarayı bugün ödenen parayı Erdoğan ya da AK Parti mi ödüyor? Devlet ödüyor. Size vereceğimiz bursu da Türkiye Cumhuriyeti verecek.

"ÜNİVERSİTELİLERE İŞ BULANA KADAR BURS"

Sizleri tarikat yurduna muhtaç etmeyeceğiz. Üniversiteyi bitirdin, ola ki iş bulamadın hani okurken aldığın 475 lira kredi var ya. Eğer iş bulamazsan iş bulamazsan iş bulana kadar o kredi devam edecek. Parayı nereden bulacaksın diye soruyorlar. Türkiye'de 4 milyon Suriyeli var bugüne kadar 40 milyar dolar para harcadık. 40 milyar dolarla konut yapsaydık 2 milyon konut yapardık. 40 milyar dolarla 2 milyon konut yapardık. Peki bir saray yaptığı 2 milyar dolara. Saray yapacağımıza konut yapsak 100 bin ev yapardı. Para burada işte.

"HER 3 AYDA BİR DEVLET İSTİŞARE KURULUNU TOPLAYACAĞIZ"

Bizim sloganımız her aileye bir ev, her eve bir maaş. Bu olacak bunu başaracağız. Türkiye hukuk devleti olacak. Akşam gazeteciler soruyor diyor ki; Ne yapacaksın? İlk işim ekonomi. Merkez Bankası bağımsız olacak. Merkez Bankası başkanını CHP Genel Merkezi'ne çağırmam ben. Türkiye'de yapılmamış bir şeyi yapacağız. Her 3 ayda bir devlet istişare kurulunu toplayacağız. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık yapmış kişilerle her 3 ayda bir toplantı yapacağız.

"HERKESİN CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM"

Her yerde yerli ve milliyim diyor. Sarayın mermerleri Afyon mermeri mi Hindistan mermeri mi? Böyle yerlilik olur mu? Yerli burada, milli burada. Sağ yok, sol yok, AK Partili, CHP'li yok, Türk-Kürt yok, ayrımcılık yok 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. 4 Mayıs'ta parti rozetini çıkardım Türk bayrağı taktım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım.