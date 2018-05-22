Muharrem İnce: Vekil değil bakan listesi yapacağım

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ekibinde yer alan 15’e yakın vekilden sadece 3’ü (Yaşar Tüzün, Tanju Özcan ve Mehmet Göker) aday gösterildi.

TEKRAR LİSTEYE ALINDI

Liste dışı bırakılan İstanbul Milletvekili Ali Şeker tepkiler üzerine tekrar aday gösterildi. Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun 9’da olan yeri de değiştirilip 1’inci sıraya alındı. Muharrem İnce, dün Zonguldak ve Bartın’daki mitinglerde “Liste işini şimdi bir kenara bırakın. Ben cumhurbaşkanı olunca bakan listesini yapacağım” dedi.

ÖNCEKİ GECE SIZDI

Dün, 24 Haziran seçimleri için partilerin aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmeleri için son gündü. Parti liderleri ve merkez yönetim kurulu üyeleri günlerdir yoğun bir çalışmayla liste hazırlıyordu. CHP’nin hazırladığı liste ise önceki gece basına sızdı. AK Parti kurucu üyelerinden Abdüllatif Şener, Konya 1’inci sırada yer alırken 19’uncu tüzük kurultayında parti yönetimine muhalefet eden isimler aday gösterilmemişti.

DÜN DEĞİŞTİRİLDİ

Aday gösterilmeyenler arasında Muharrem İnce’ye yakın birçok isim de yer alıyordu. CHP kurmayları dün çalışmalara devam ederek listeye son halini verdi. Önceki gece sızan listede yer almayan Ali Şeker, İstanbul 2’nci Bölge 8’inci sıradan, Özkan Yalım ise Uşak 1’inci sıradan aday gösterildi. İzmir Milletvekili Tuncay Özkan önceki gün yayınlanan listede İstanbul’dan aday gösterilirken dün yeniden İzmir 1’inci Bölge’den liste başı olarak aday yapıldı.

İNCE'NİN EKİBİ

Muharrem İnce’nin ekibinden Meclis Başkanvekili Yaşar Tüzün, Bilecik 1’inci sıradan, Tanju Özcan, Bolu 1’inci sıradan, Mehmet Göker, Burdur 1’inci sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ 4’üncü sırada yer aldı. İnce’ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.

‘KONTENJAN’ İDDİASI

CHP’nin mevcut 131 milletvekilinden 60’ı yeni listede yer almadı. Partinin Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı ise seçilebilecek yerlerden aday gösterildi. Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla İYİ Parti’ye katılan, daha sonra yeniden partilerine dönen 15 milletvekili de tekrar aday oldu. CHP listelerinde Saadet Partisi için de kontenjan ayrıldığı iddia edilmişti. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan bu iddiaları reddetti. Ancak Saadet Partisi’nde çeşitli görevler üstlenen Prof. Dr. Cihangir İslam, İstanbul 3’üncü Bölge 9’uncu sıradan aday gösterildi.

CEZAEVİNDEN 1. SIRA ADAYI

Yaklaşık bir yıldır tutuklu olan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2’nci Bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı olarak listede yer aldı. Enis Berberoğlu, MİT TIR’larına ilişkin görüntüleri Cumhuriyet gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar’a verdiği iddiasıyla ‘casusluk’tan 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

MİTİNGİ İPTAL ETMİŞTİ

CHP’nin açıkladığı milletvekili aday listesinde partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakın olan birçok isim yer almamıştı. Bunun üzerine önceki gece Muharrem İnce dün yapılması planlanan Bartın ve Zonguldak mitinglerini ‘sesi kısıldığı’ gerekçesiyle iptal etmişti. İnce’nin CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüğü iddia edildi. Bu görüşmenin ardından İnce mitinglere devam etti.

‘SES KISILMA ÖZGÜRLÜĞÜ’

İnce, Bartın mitinginde “Dün (önceki gün) sesim kısıldı. Doktor 1 gün dinlendirmemi söyledi. Tam iptal edecektik, baktık yandaş medya ‘CHP’de kriz, Muharrem İnce küstü’ diye saldırıyor. Ya bu ülkede rahatlıkla sesim bile kısılamıyor” dedi. Mitinge iğneyle katıldığını söyleyen Muharrem İnce “Milletvekili listeleri açıklandığında memnun olan olur, olmayan olur. Hedef büyük, zaman dar, işimiz çok. Bunlarla uğraşacak halimiz yok” dedi. ‘SORULARI ÇALDIRMAYACAĞIZ’

İnce “Hepsi bizim arkadaşımız. Genel merkez yapar milletvekili listelerini. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Onun için bu işlere takılmayın” diye konuştu. Eğitim sistemine değinen İnce “FETÖ ile birlikte soruları çaldılar, yandaşlarına verdiler. Çocuklarımızın sınav sorularını çaldırmayacağız. Çocuklarınız bu ülkede adil sınavlara girecekler” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 2 BİN 200 LİRA

“Cumhurbaşkanı olduğumda Genelkurmay Başkanı helikoptere binip birilerini tehdit edemeyecek” diyen İnce sözlerine şöyle devam etti: Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Sözleşmeli öğretmenlik kaldırılacak. Polislere mesai ödenecek ve sendikalı olacaklar. Güneş enerjisinden yararlandığımızda termik santrallere gerek kalmayacak. Amasra’da yeniden 2 bin kişi çalışmaya başlayacak.”