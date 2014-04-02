Yalova’da belediye başkanlığı seçimini Ak Parti adayı Yakup Koçal’ın 1 oy farkla kazandığının açıklanması ardından CHP, 1137 numaralı sandıkta partilerine çıkan 154 oyun 1 olarak görüldüğünü, oylarının HDP’ye yazıldığını belirterek itirazda bulunmuştu. Ardından Ak Parti de 59, CHP de 65 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasını istemişti. İtirazları kabul eden Yalova İl Seçim Kurulu ise 124 sandıkta yeniden sayım yapılmasını kararlaştırmıştı.

Gece boyunca devam eden ve sabaha karşı biten sayım sonucu Yalova Belediye Başkanlığı’nı resmi olmayan sonuçlara göre CHP’li Vefa Salman’ın 6 oy farkla kazandığı açıklandı.

Süreci başından itibaren yerinde takip eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yalova Milletvekili ve Grup Başkanvekili Muharrem İnce, bu yoğun dönemde itiraz ve yeniden sayım sürecini yerinde takip etmişti. İşlemlerin yürütüldüğü Yalova Adliyesi'nin koridorlarında sandalye üstünde sabahlayan İnce, aynı bina önünde bekleyen partililerin yaktığı ateşle ısınmıştı.

Yalova'da CHP Adayı'nın kazandığının açıklanmasının ardından tweet atan Muharrem İnce, "Birazdan Üsküdar'a geçeceğim." dedi.

CHP, Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti adayının seçimi kazandığı İstanbul'un Üsküdar ilçesinde oy sayımında hata olduğu gerekçesiyle seçim kuruluna itirazda bulunmuştu.