Muharrem İnce'den Bartın ve Zonguldak mitingi açıklaması
CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak’ta yapacağı miting için sesinin kısıldığını açıklayarak "İptal edersek kusura bakmayın" dedi
CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 21 Mayıs 2018 günü Bartın ve Zonguldak'ta yapacağı mitingler öncesi sesinin kısıldığını açıkladı.
'İPTAL EDERSEK KUSURA BAKMAYIN'
İnce, "Sesim kısıldı, bugün yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" açıklamalarına yer verdi.
ZONGULDAK (İHA)