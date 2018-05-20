Muharrem İnce'den Bartın ve Zonguldak mitingi açıklaması

Muharrem İnce'den Bartın ve Zonguldak mitingi açıklaması CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak’ta yapacağı miting için sesinin kısıldığını açıklayarak "İptal edersek kusura bakmayın" dedi