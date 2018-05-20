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Muharrem İnce'den Bartın ve Zonguldak mitingi açıklaması

CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bartın ve Zonguldak’ta yapacağı miting için sesinin kısıldığını açıklayarak "İptal edersek kusura bakmayın" dedi

21 Mayıs 2018, Pazartesi 00:53 Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018, Pazartesi 00:55
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CHP Cumhurbaşkanı Muharrem İnce, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 21 Mayıs 2018 günü Bartın ve Zonguldak'ta yapacağı mitingler öncesi sesinin kısıldığını açıkladı.

'İPTAL EDERSEK KUSURA BAKMAYIN'

İnce, "Sesim kısıldı, bugün yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz" açıklamalarına yer verdi. 

ZONGULDAK (İHA)




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