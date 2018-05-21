İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları...

Rahatlıkla sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim ki arkadaşlara yiyelim iğneyi. Gidelim meydanlara. Hedef büyük, zaman dar. Milletvekili listeleri açıklandı. Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Memnun olan olur olmayan olur. Fakat hedef büyük yapacak işimiz çok. Milletvekili listesini Genel Merkez yapar. Bu işlere takılmayın. Ben Cumhurbaşkanı olunca Bakan listesini yapacağım.

Televizyona çıkan anketçileri ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Ortada araştırma yok. Gel peşime takıl gör araştırmayı.

24 Haziran'da ilk işimiz seçim güvenliğini sağlayacağız. Ne diyorum avukatlara? Cüppelerinizi arabanızda gezdirin. Size ihtiyacım olabilir.

Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor. Neden? Güvenmiyor. Para güvenli limanı sever. Ekonominin başına ehliyetli insanları getireceğiz. Merkez Bankası Başkanını CHP Genel Merkezi'ne davet etmeyeceğiz. Onurunu kırmayacağız.

"MİLLETE KEMER SIK DEMEYECEĞİZ"

Artık millete kemer sık demeyeceğiz. Devlet kemer sıkacak. İsraf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. Saraylarda yaşamayacak Cumhurbaşkanı. Ben evimde oturacağım. Devletin işleri için de Çankaya Köşkü'nü kullanırım.

Örtülü ödeneğe harcanan para 747 milyon. Be mübarek ne yaptın sen bu paralarla? Ev yapsak 100 bin ev yaparız. Parayı nereden bulacaksın? Sen Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan oradan bulacağım.

Çocuklarınız bu ülkede adil sınava girecek. Çocuk sınava giriyor para istiyorlar. Eğer 81 milyonluk Türkiye çocuklarını ücretsiz sınava sokamıyorsa yazıklar olsun!

ABD ile problemlerimiz var. Meydanda bağırarak çözülmez bunlar.

ASGARİ ÜCRET 3200 LİRA OLACAK

Asgari ücret 2200 lira olacak. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs'ta 500 lira 29 Ekim'de 500 lira...Bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek. Bunu başaracağız. Öğretmenlere 3600 lira ek gösterge vereceğiz.

"16 SENEDİR NEREDESİN?"

16 sene sonra manifesto yayınlıyor; ekonomiyi çözeceğim diyor. Günaydın. 16 senedir neredesin?

Kimseyi kamuda yükseltirken CHP'li mi değil mi diye bakmayacağız. Ehliyete liyakata bakacağız. Bunu birlikte kuracağız.



