CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurultay kararı aldırmaya çalışan muhalif kesimle yönetim arasındaki gerginlik giderek artıyor.

İmza tartışmasında son olarak Muharrem İnce bir tweet atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek şunları söylemişti: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."





TUNCAY ÖZAN'DAN YANIT GELDİ

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: “

Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli."

DEĞİŞİM MANİFESTOSU HAZIRLANACAK

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenilmişti.

İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacak.

CHP'Lİ TÜZÜN: HEDEFİMİZ 700'Ü AŞMAK

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise , "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

KILIÇDAROĞLU: İMZA TOPLANDIYSA GETİRSİNLER

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" şeklinde konuşmuştu.