Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve Posta Gazetesi Ankara temsilcisi Hakan Çelik'in soruları yanıtlıyor.

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz. 16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.

30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.

Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

'SAYIN ERDOĞAN'A SESLENİYORUM'

Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

'MERKEZ BANKASI'NIN PARA POLİTİKALARI BAĞIMSIZ OLACAK'

Bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak. Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız.

KANAL İSTANBUL PROJESİ

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak.

Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?

Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.







