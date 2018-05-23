Seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarına da bağışlar sürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.





İnce'nin bağış yaptığı isimler; AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti adayı Meral Akşener, HDP adayı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu,, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek.





İşte dekontlar...







