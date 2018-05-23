Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağış
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.
Seçimler için geri sayım devam ederken Cumhurbaşkanı adaylarına da bağışlar sürüyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce diğer partilerin Cumhurbaşkanı adaylarına 500'er lira bağışta bulundu.
İnce'nin bağış yaptığı isimler; AK Parti adayı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti adayı Meral Akşener, HDP adayı Selahattin Demirtaş, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu,, Vatan Partisi adayı Doğu Perinçek.
İşte dekontlar...