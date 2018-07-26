CHP'li 59 İl Başkanının 'Olağanüstü Kurultay'a gerek yok' açıklamasının ardından Genel Başkanlık için imza toplayan Muharrem İnce Twitter'dan açıklama yaptı. İnce CHP yönetimini topa tuttu ve şunları yazdı: Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında.

DEĞİŞİM MANİFESTOSU HAZIRLANACAK

CHP’de olağanüstü kurultay için imza tartışmaları sürürken, konuya ilişkin şu ana kadar sessiz kalan Muharrem İnce’nin imza veren delegelerle birlikte bir koordinasyon oluşturduğu ve bir “Değişim Manifestosu” hazırlığında olduğu öğrenilmişti.

İddiaya göre değişimin nasıl olacağı konusunda bir koordinasyonun kurulması konusunda İnce ve delegeler arasında bir mutabakat sağlandı. Oluşan koordinasyonda değişim isteyenlerin taleplerinin yer alacağı ve nasıl bir değişimin oluşması gerektiği konusunda bir “Değişim Manifestosu” hazırlanacak.

Bu haberi de okudular CHP'li 59 İl Başkanından olağanüstü kurultay açıklaması

CHP'Lİ TÜZÜN: HEDEFİMİZ 700'Ü AŞMAK

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise , "İmza bekleme süreci pazartesi 17.00'de bitiyor. Biz gerekli salt çoğunluğa ulaştık ama hedefimiz 700'ü aşmak." dedi.

Bu haberi de okudular Muharrem İnce'den CHP'li vekillere cevap!

KILIÇDAROĞLU: İMZA TOPLANDIYSA GETİRSİNLER

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz günlerde, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel Merkez yerinde duruyor" şeklinde konuşmuştu.



