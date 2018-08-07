CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları dün Genel Merkezin yaptığı açıklama ile son bulmuştu. Genel Merkez, toplanan imzaların 569'da kaldığını bu nedenle de olağanüstü kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından imza toplayan Muharrem İnce'ye gözler çevrilmişti. İnce, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptı, mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.

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İnce şunları yazdı: "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."