Muharrem İnce'den flaş kurultay açıklaması!
CHP'de olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmayacağı dün belli oldu. Genel Merkez toplanan imzaların incelendiğini, yeterli imza olmadığı için olağanüstü kurultayın yapılmayacağını açıkladı. Bu açıklamadan sonra Genel Başkan adayı Muharrem İnce ilk açıklamasını yaptı. İnce, "Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz" dedi.
CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları dün Genel Merkezin yaptığı açıklama ile son bulmuştu. Genel Merkez, toplanan imzaların 569'da kaldığını bu nedenle de olağanüstü kurultayın yapılmayacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından imza toplayan Muharrem İnce'ye gözler çevrilmişti. İnce, ilk açıklamasını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptı, mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.
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İnce şunları yazdı: "CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."