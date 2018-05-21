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Muharrem İnce'den sürpriz karar: İptal edersek kusura bakmayın

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün yapacağı iki mitingini “ses kısıklığı” nedeniyle iptal edilebileceğini duyurdu

21 Mayıs 2018, Pazartesi 07:40
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adaylığı açıklandıktan sonra her gün birden çok ilde miting düzenlemişti.

MİTİNGLERE ARA

Dün Muharrem İnce kararını sosyal medya hesabından, "Sesim kısıldı, yarın yapmayı planladığımız Zonguldak ve Bartın Mitinglerimizi iptal edersek kusura bakmayın. Önümüzdeki günlerde telafi ederiz." diyerek duyurdu.


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