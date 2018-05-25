Muharrem İnce'nin CNN TÜRK'e çıkması sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim süreci ve sonrasına dair bütün merak edilenleri CNN TÜRK'te değerlendirdi. Program, kısa sürede Twitter'da en çok paylaşım yapılan konular listesinde birinci sırada yer aldı
CNN Türk'te "Seçime Doğru Özel" programında Başak Şengül moderatörlüğünde gazeteciler Hande Fırat, Hakan Çelik ve Murat Çelik sordu; Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yanıtladı Program #MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i ile Twitter'a damga vurdu. #MuharreminceCnnTürkde Hashtag'i dünyada 1. sıradan TT oldu.
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