Muharrem İnce'nin CNN TÜRK'e çıkması sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim süreci ve sonrasına dair bütün merak edilenleri CNN TÜRK'te değerlendirdi. Program, kısa sürede Twitter'da en çok paylaşım yapılan konular listesinde birinci sırada yer aldı