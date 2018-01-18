15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

Muharrem Sarıkaya'dan flaş Muharrem İnce iddiası

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce'nin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını söyledi.

18 Ocak 2018, Perşembe 11:15
Muharrem Sarıkaya'dan flaş Muharrem İnce iddiası
Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Muharrem İnce'nin de CHP Genel Başkanlığı'na aday olacağını söyledi.

"Ümit Kocasakal’ın ardından, en geç gelecek hafta Muharrem İnce de kesin adaylığını açıklayacak" diyen Sarıkaya, "İmza toplamaya cuma günü başlayacak İnce’nin en geç gelecek hafta içinde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor" diye yazdı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

CHP’de, büyük kurultaya 2 hafta kala genetiğine yer etmiş iç mücadele ruhu canlandı.

Ümit Kocasakal’ın ardından, en geç gelecek hafta Muharrem İnce de kesin adaylığını açıklayacak.

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladı! Ümit Kocasakal kimdir?
İmza toplamaya cuma günü başlayacak İnce’nin en geç gelecek hafta içinde adaylığını açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

İnce’nin, büyük kurultayda başta İstanbul İl Başkanlığı’na seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun geçmiş sosyal medya paylaşımları olmak üzere, parti politikası üzerine sert bir konuşma metni hazırladığı biliniyor.

İnce’nin yakın çevresine “Geçen kurultayda 175 imzayla aday oldum ve 415 oy aldım, bu kez onun çok üzerinde bir imzayla kurultaydan çıkarım” dediği aktarılıyor.

Başka adayların da çıkma ihtimalinden söz ediliyor...

CHP’de bütün bu gelişmeleri de İstanbul İl Kurultayı’nda Kaftancıoğlu’nun az bir oy farkıyla seçilmesi tetikledi.

Kaftancıoğlu’nun geçmiş sosyal medya paylaşımlarının gündeme getirilmesi, hükümetin de bunlar üzerinden ağır eleştiriler geliştirmesi CHP’yi de hareketlendirdi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sevk edildi

OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere Meclis'e sevk edildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat
Diyarbakır'daki bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Diyarbakır'daki bombalı saldırıyla ilgili flaş gelişme!
Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu

Dalgın veznecinin fazladan ödediği 10 bin euroyu Müge Anlı buldu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ABD'nin YPG açıklamalarına yanıt

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ABD'nin YPG açıklamalarına yanıt
İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu

İzmir'de şiddetli rüzgar kemeri devirdi, vapur seferleri iptal oldu
Yalçın Bayer'den flaş iddia! Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar'ın cezaları kalkıyor mu?

Yalçın Bayer'den flaş iddia! Aylin Nazlıaka ve Fikri Sağlar'ın cezaları kalkıyor mu?
Trabzon'da pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı

Trabzon'da pistten çıkan uçağı kaldırma çalışmaları başladı
Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi

Van’da PKK’ya ait 3 sığınak imha edildi
2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?

2019 genel seçimleri bu yıl 15 Temmuz'da mı yapılacak?
Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı

Ahmet Hakan: Canan Kaftancıoğlu istifa etmeli ya da görevden alınmalı