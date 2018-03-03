Muhsine Gezer Dünya şampiyonu oldu

Uluslararası Özel Sporcular Spor Federasyonu (INAS) tarafından Fransa'da düzenlenen Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde milli atletler 2 altın ve 2 bronz madalya kazandı.

'MADALYALARI ŞEHİTLERİMİZE ARMAĞAN EDİYORUZ'

Mehmet Nuri Turan

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Val-de-Reuil kentinde başlayan organizasyonda kadınlar 1500 metre finalinde piste çıkan Muhsine Gezer, altın madalyaya ulaştı.Kadınlar 400 metre finalinde ise milli sporcu Sevim Demircan yarışı ilk sırada tamamlayarak dünya şampiyonu oldu. Fransız Laurie Brandel'in gümüş madalya elde ettiği finali üçüncü sırada tamamlayan Yasemin Keskinsoy ise bronz madalyayı boynuna taktı.Erkekler üç adım atlama finalinde üçüncülük elden eden Onur Kopuzlu da bronz madalyaya sahip oldu.Elde edilen sonuçları değerlendiren Özel Sporcular Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, "Bu madalyaları, başta şehitlerimize armağan ediyoruz. Yarış öncesi şehit haberlerini aldık ve çok üzüldük. Bu bizi daha çok hırslandırdı. Sporcularımız, şehitlerimiz için İstiklal Marşımızı okutup, ay-yıldızlı bayrağımızı en üstte göndere çektirmeye söz verdi" ifadelerini kullandı.Şampiyonada yarın 60 metre, uzun atlama ve gülle atma finalleri yapılacak. Organizasyon, 4 Mart Pazar günü sona erecek.