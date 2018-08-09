Muhtaç yaşlıya her ay 543 TL

1500 LİRAYA ÇIKMIŞTI

Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı altında maaş bağlanıyor. Maaşlar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üç ayda bir yapılıyor. Daha önce üç ayda bir 798 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı torba yasa ile 1500 liraya çıkarılmıştı.

AYLIK 517.40 TL OLACAK

65 yaş aylığına 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere bir zam daha geldi. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Temmuz itibarıyla 0.11794 oldu. Yani yüzde 8.65 oranında arttı. Buna göre yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 543 lira olacak. Eylül itibarıyla bu maaş her ay ödenmeye başlayacak.

ARANAN ŞARTLAR NELER?

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’... İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

GELİR SINIRI 484

Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirine bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 484 liranın altında olanlara aylık bağlanabiliyor. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor.

NE ZAMAN KESİLİR?

Kişi başına gelir 484 liranın üzerinde olanların 65 yaş aylıkları da gelirin arttığı aydan itibaren kesilir. Örneğin 900 lira geliri olan ailede, eşlerden biri öldüyse kişi başına gelir 483 liranın üzerine çıkacağı için, bu durumun yazıyla bildirilmesi gerekir. 65 yaş aylığı alırken nafaka bağlananların da aylıkları kesilir.